Una donna e due bambini sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina su una strada che collega Prato con Firenze. Tutti e tre sono stati investiti da un'auto davanti a una scuola di Prato. Soccorsi, sono stati portati in ospedale in codice rosso. I due bambini, entrambi stranieri di sei e otto anni, sono stati ricoverati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze mentre la donna – probabilmente si tratta della loro mamma – è stata ricoverata all’ospedale di Careggi. Stando alle prime informazioni tutti avrebbero riportato ferite gravi nell'incidente ma non sarebbero in pericolo di vita. Sui pazienti sono in corso degli accertamenti medici.

I bambini e la donna stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da un’auto – Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato intorno alle 8 di questa mattina quando una vettura guidata da una donna di cinquantaquattro anni ha travolto i bambini e la donna che stavano attraversano la strada davanti alle scuole elementari “Pizzidimonte”, non lontano dal quartiere periferico de La Querce di Prato. Si tratta di una strada solitamente molto trafficata, soprattutto al mattino con le famiglie che portano i bambini a scuola.