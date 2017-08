Hanno bussato alla porta di casa e non appena ha aperto l'hanno ucciso a colpi di pistola, sparando ripetutamente. È morto così Remo Giuliano, vigile urbano di 57 anni residente a Barile, in provincia di Potenza. Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri del comando provinciale di Potenza -, l'uomo sarebbe stato ucciso sulla soglia di casa nel giro di pochissimi secondi, giusto il tempo di aprire la porta di casa al sicario. Il movente dell'omicidio dell'uomo sarebbe di natura personale, legata ai rapporti della vittima con un'altra persona. I Carabinieri, che hanno isolato la zona e interrogato alcune persone, hanno trovato l'arma usata dal killer (una pistola 7,65) e stanno indagando per chiarire con esattezza il movente dell'omicidio e risalire al responsabile.