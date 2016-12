Poste italiane ha lanciato una nuovo avviso di selezione per assumere dipendenti per le sue sedi sparse per l'Italia. Come è spiegato nella sezione recruiting del portale ufficiale delle Poste, dopo l'apertura di posizioni come promotori finanziari, questa volta il gruppo è alla ricerca dei classici postini e dunque non è richiesta esperienza pregressa anche se i candidati dovranno rispettare alcuni requisiti base. Nel dettaglio è richiesto il diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o il diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110; La patente di guida in corso di validità per la guida del motorino aziendale; e l'idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dall'Asl di appartenenza o dal proprio medico curante. Per la sola provincia di Bolzano è necessario inoltre essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Per poter partecipare alle selezioni i candidati dovranno presentare domanda entro il 2 gennaio 2017 attraverso l'iscrizione nella sezione recruiting del sito delle Poste. È bene ricordare che le assunzioni avverranno solo a partire dal prossimo anno e solo con contratto a tempo determinato dopo aver superato diversi test e il colloquio diretto con i responsabili di Poste Italiane. La prima fase di selezione sarà un test attitudinale on line, solo successivamente si verrà contattati da personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase che prevede: la verifica in aula del test già svolto a casa, un colloquio e la prova d’idoneità alla guida del motomezzo che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta. La sede di lavoro potrà essere da nord a sud visto che il gruppo cerca portalettere in diverse regioni e i candidati potranno indicare una sola area territoriale di preferenza