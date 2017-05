Il contachilometri della sua Porsche registrava una velocità di 247 chilometri orari, in piena autostrada A14. La vicenda risale al marzo scorso e a scattare la foto al tachimetro era stato un ragazzo di 23 anno di Forlì, che poi aveva deciso di pubblicare sui social network quello scatto mettendosi – forse senza rendersene conto – in guai seri. Tempo qualche ora, infatti, era stato raggiunto da una telefonata della Polizia Stradale di Rimini, che l'aveva invitato a presentarsi in questura: lì gli erano state comminate due multe, da 400 euro ciascuna, alle quali era seguito un ricorso al giudice di pace. "Quel contachilometri segnava un numero fasullo, ritoccato con Photoshop", aveva detto il 23enne. Oggi il caso è arrivato a una scolta: secondo il giudice la pubblicazione di una foto su Facebook non è sufficiente a provare un illecito.

"Tutti i verbali sono stati sospesi perché non sufficientemente provata la mia responsabilità – spiega il giovane al Resto del Carlino -. Visto l’orientamento favorevole del giudice, nella memoria che depositerò dopo la prima udienza proverò a chiedere il rimborso delle spese legali". Tutto era nato da una segnalazione fatta da anonimi alla Questura di Rimini, alla quale era seguito un controllo della Porsche: "Ho mostrato loro una foto simile a quella che ho postato su Facebook con un contachilometri che però segnava 900 chilometri orari. Uno scherzo per far loro capire che la foto pubblicata da me su Facebook non era veritiera. Un paradosso quasi, come poteva un’auto essere andata a 900? Avevo usato Photoshop pure per i 247". Insomma, l'automobilista è riuscito a convincere il giudice della non punibilità del suo gesto. Non solo, ha anche affermato che guidava a soli 130 chilometri orari.