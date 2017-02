Un uomo di 78 anni, alla guida di una Ape, ha perso il controllo su cui transitava ed è finito contro un’auto in sosta a Querceta, frazione di Seravezza, in Versilia. Una volta sottoposto a controlli dalle forze dell’ordine, è risultato positivo all’analisi sull’assunzione di stupefacenti. L'anziano conducente del motocarro avrebbe fatto uso di cocaina, secondo le verifiche della polizia municipale. L’uomo era inoltre alla guida con il patentino scaduto e il mezzo non era assicurato. Una serie di infrazioni che sono costate al 78enne una denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, senza patente e senza assicurazione. L'uomo, inoltre, era già conosciuto dalle forze dell'ordine locali per reati legati al mondo della droga