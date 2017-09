Un giovane torero è stato ferito mortalmente davanti agli occhi increduli della folla durante una particolare corrida che si svolge in Portogallo. Ad ucciderlo è stato un toro di circa 530 chili. Lui si chiamava Fernando Quintela, aveva ventisei anni, e il drammatico incidente è avvenuto nell'arena di Moita, un distretto di Lisbona. Come documentano le immagini girate all’interno dell’arena, il giovane torero stava di fronte all’animale a mani nude. Fernando Quintela ha agito cioè in stile “forcado”, un tipo di tradizionale corrida molto diffusa in Portogallo. In abito tradizionale e insieme ad altri toreri, Quintela ha “sfidato” quindi l’animale fermandosi in piedi davanti a lui a mani nude ma a un certo punto il toro lo ha caricato, preso in pieno incornandolo e scagliandolo contro gli altri presenti nell’arena.

Il giovane morto qualche ora dopo l'incidente in ospedale – Quando il toro è stato distratto e allontanato, Quintela è rimasto a terra esanime. Il giovane torero è stato quindi soccorso e trasportato subito in ospedale ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. È morto poche ore dopo l’incidente per una emorragia interna. Il gruppo Forcados Amadores de Alcochete ha reso omaggio al giovane torero su Facebook: “Era un guerriero”, ha scritto qualcuno per ricordare il ventiseienne.