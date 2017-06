È di almeno 58 vittime il bilancio del devastante incendio divampato nell’area di Pedrogao Grande, situato nel distretto di Leiria, nel Portogallo centrale. Il bilancio è stato aggiornato dal ministro dell'Interno Jorge Gomes, che ha detto che i feriti sono 59, 5 dei quali gravi. Alcune delle vittime – hanno detto le autorità – sono state sorprese dalle fiamme mentre si trovavano in auto. Almeno diciotto persone sono morte carbonizzate nelle loro vetture. Sul posto – le fiamme stanno devastando un’area che si trova a circa 150 chilometri a nord-est di Lisbona – sono intervenuti quasi seicento vigili del fuoco con centonovanta mezzi e due Canadair sono stati inviati dalla Spagna. Molte persone sono state costrette ad abbandonare le abitazioni della zona.

“La più grande tragedia degli ultimi anni” – “Questa è probabilmente la più grande tragedia degli ultimi anni sul fronte degli incendi boschivi”, ha detto commosso il primo ministro del Portogallo Antonio Costa, che segue i soccorsi dalla sede nazionale della Protezione civile. Secondo il ministro dell’Interno, le fiamme si sono propagate “con molta violenza” e “in modo inspiegabile”, muovendosi su quattro fronti. Le autorità portoghesi hanno ammesso che il numero delle vittime potrebbe ancora salire.

La diffusione fulminea delle fiamme è stata propiziata dalle alte temperature – Le alte temperature e il vento hanno contribuito ad aumentare la portata dell'incendio. In Portogallo in questi giorni sono scoppiati diversi incendi boschivi a causa dell'ondata di caldo che ha investito il Paese, con temperature che hanno toccato anche i 40 gradi. Le cause dell'incendio che ha provocato già decine di vittime sono ancora sconosciute. Al momento – ha spiegato il premier portoghese – la priorità è “combattere le fiamme”. Questa notte si è recato sul posto anche il capo dello Stato, Marcelo Rebelo de Sousa.

Polizia esclude dolo – La polizia ha per il momento escluso che ci sia una mano criminale dietro al terribile rogo. L'incendio sarebbe divampato a causa di un fulmine caduto su un albero, nel mezzo di una vegetazione secca per la mancanza di pioggia da giorni.