Dramma su una spiaggia portoghese. Un piccolo aereo da turismo, costretto a compiere un atterraggio di emergenza a Sao Joao, nella Costa de Caparica, ha investito e ucciso un uomo di 56 anni ed una bimba di otto. Sembra che le vittime stessero prendendo il sole e che quindi non si siano accorte di quando stava succedendo accanto a loro, mentre altri bagnanti si mettevano in fuga gettandosi in mare.

La tragedia è avvenuta a circa 30 chilometri a sud di Lisbona, su una delle spiagge più affollate del Paese, nei pressi della città di Setubal: l’aereo, un biposto Cessna 152, per cause ancora da chiarire è stato ad atterrare proprio nella zona dove erano presenti e decine e decine di bagnanti. Molti di loro, vedendo il velivolo che si avvicinava, si sono messi in salvo tuffandosi in mare. Purtroppo non c’è stato nulla da fare invece per le due vittime. Illese le due persone a bordo del velivolo, secondo i media portoghesi erano impegnate in una lezione di volo. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, anche con l’obiettivo di accertare la possibilità di eventuali responsabili.

Il giornalista Enrique Pinto Coelho, che stava giocando sulla spiaggia con il figlio vicino al punto in cui l'aereo è atterrato, ha dichiarato al canale televisivo portoghese SIC: “Ho capito che doveva essere un atterraggio d’emergenza. È sceso e ha avanzato circa 100 metri sulla sabbia bagnata dopo che è atterrato, prendendo in pieno due persone che stavano sdraiate sulla spiaggia. Io e mio figlio stavamo giocando a calcio e siamo dovuti tornare indietro per evitare di essere colpito noi stessi. Diverse persone hanno circondato l'aereo e. Una delle sue ali era rotta”.