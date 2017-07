Grave incidente domestico nel tardo pomeriggio di venerdì a Porto Sant’Elpidio, nella provincia di Fermo. Un bambino di quattro anni di nazionalità bengalese è rimasto schiacciato da un vecchio e pesante televisore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino il piccolo, intorno alle 19.30, probabilmente stava giocando con qualcosa appoggiato sopra il vecchio televisore a tubo catodico quando, a causa del movimento provocato dalle rotelle del mobile, l’elettrodomestico è caduto e gli è finito addosso schiacciandolo.

Il bambino portato in ospedale in codice rosso – Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e, considerata la gravità della situazione e la tenera età della vittima, sul posto è stata fatta arrivare una eliambulanza dell’ospedale regionale di Torrette. A Porto Sant’Elpidio sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale. Il bambino aveva dei dolori alla testa e tendeva ad addormentarsi ma sarebbe rimasto sempre cosciente durante le fasi del soccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure all’interno dell’ambulanza, il piccolo è stato trasportato al nosocomio anconetano in codice rosso. I medici avrebbero escluso lesioni e fratture in altre parti del corpo.