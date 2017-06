Presto la bandiera statunitense potrebbe essere aggiornata con una nuova stella: quella di Porto Rico, isola dei Caraibi da sempre "protetta" dagli USA che ieri, con un referendum consultivo, ha decretato l'aspirazione a diventare il 51esimo stato americano sotto la guida di Washington. Il risultato è stato un vero e proprio plebiscito, col 97% degli elettori che si sono pronunciati per l’adesione all’Unione, mentre in totale meno del 3% dei votanti si è espresso a favore del mantenimento dello status quo. Ad inficiare tuttavia il valore politico della consultazione, boicottata da tutti i partiti di opposizione, è stata la bassa affluenza alle urne: solo il 22,7% degli elettori – tra i 2,2 milioni aventi diritto – si sono recati alle urne. Nonostante ciò Ricardo Rossello, 38 anni, neo presidente dell’isola caraibica e grande sostenitore dell'opzione dell'accorpamento agli USA, ha promesso di voler rispettare la volontà degli elettori.

Il politico ha dichiarato: "Ci presenteremo sulla scena internazionale per difendere l’importanza di vedere Puerto Rico diventare il primo stato ispanico degli Stati Uniti". In realtà i cittadini di Porto Rico hanno anche la cittadinanza americana ma non possono votare per il presidente e hanno un solo rappresentante al Congresso. A complicare l’annnessione del paese agli States sono due fattori. Il primo di ordine economico: l’isola ha dichiarato recentemente una bancarotta da 73 miliardi di dollari, un debito che difficilmente vorrà accollarsi il governo USA. Il secondo fattore è di carattere politico: Porto Rico è un feudo democratico e i Repubblicani non vedono di buon occhio questa circostanza, convinti che un suo "assorbimento" negli USA complicherebbe una situazione già decisamente difficile da controllare per Trump e i suoi collaboratori.