Probabilmente voleva fare bella figura con gli altri parrocchiani, così quando era stato chiesto di portare qualcosa da mangiare per la successiva riunione in chiesa lui si è presentato con un piatto pieno di biscotti di sua creazione, peccato però che fossero conditi con la marijuana. È l'incredibile impresa di un arzillo pensionato statunitense di 74 anni ora arrestato dalla polizia per possesso si sostanze illegali. L'uomo, Brian Jones, è finito nei guai dopo la denuncia di alcuni parrocchiani che dopo aver mangiato i biscotti hanno iniziato ad accusare alcuni malesseri.

Sei membri della congregazione della St. John's Apostle Catholic Church si Bloomington, in Indiana, infatti sono finiti al pronto soccorso locale perché accusavano "effetti negativi" dopo aver mangiato i biscotti, tra cui nausea, torpore e letargia. Molti altri hanno confermato lo strano sapore dei biscotti che risultavano molto salati ma non hanno accusato problemi. Inizialmente il 74enne ha negato l'aggiunta di una sostanza illegale all'impasto dei biscotti da lui preparati ma la polizia, dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, ha scoperto che in casa aveva una bottiglietta sospetta piena di una sostanza oleosa che poi è risultata positivo per marijuana. Il 74enne i pratica aveva aggiunto olio di marijuana ai suoi biscotti anche se non si sa se il pensionato abbia scambiato la bottiglia o abbia voluto rendere particolare il sapore dei suoi biscotti.