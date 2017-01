Come faceva sempre, stava portando a spasso il suo cane Buno in strada per i bisogni ma questa volta la consueta passeggiata serale con l'amato animale domestico è finita in tragedia per una donna di Argelato, in provincia di Bologna. La 42enne Monica De Lucia mercoledì sera intorno alle 20.30 infatti è stata travolta e uccisa da uno scooter poco in via Galliera dopo essere uscita dal portone e di casa. Dopo l'incidente è subito scattato l'allarme e sul sposto è intervenuta un'ambulanza del 118, ma purtroppo per la donna, sposata e madre di un bambino, ogni tentativo dei sanitari è stato inutile. I medici hanno provato più volte a rianimarla ma per Monica non c'è stato nulla da fare.

In sella allo scooter, c'era un 50enne di San Pietro in Casale che stava procedendo in direzione di Bologna. L'uomo si è fermato ed è stato sottoposto ad alcoltest i cui risultati però arriveranno nelle prossime ore. Sul caso indaga ora la polizia municipale per stabilire l'esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ipotesi, è probabile che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunto il centauro. L’uomo non si è accorto della donna e l’ha investita anche se la zona è ben illuminata dai lampioni.