Tragedia a Caneva, in provincia di Pordenone, dove il corpo senza vita di Daniela Lupo, 53 anni, postina originaria di Palermo ma domiciliata a Sacile, è stato trovato accanto all'auto di servizio di Poste Italiane. La donna, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata investita e schiacciata proprio dalla vettura, lasciata parcheggiata senza freno a mano, mentre tentava di fermarla. La lavoratrice avrebbe visto l’auto muoversi e avrebbe cercato di fermarla, ma è stata travolta ed è morta schiacciata dal mezzo. Questo è quanto hanno ipotizzato i soccorritori che si trovano sul luogo della disgrazia.

I carabinieri di Sacile stanno cercando di accertare l’ora esatta del decesso: trattandosi di una strada poco frequentata, infati, non è escluso che la tragedia possa essersi verificata nel pomeriggio anche se l’allarme è scattato solo alle 18.20, quando un automobilista ha notato il corpo. Probabilmente il dramma si è consumato in un momento in cui in zona imperversava il maltempo: nella fretta di scendere per consegnare la posta sotto il diluvio e con vento forte, la donna potrebbe non avere inserito il freno a mano, in una strada in pendenza che conduce all’altipiano del Cansiglio.

La vittima, Daniela Lupo, era originaria di Palermo, ma da tempo viveva a Sacile (Pordenone), dove lavorava per conto del Centro primario distribuzione della corrispondenza.