Si stava allenando con la sua bicicletta da corsa lungo la Cimpello-Sequals, nei pressi di Spilimbergo (Pordenone), quando, intorno alle 11 di questa mattina, è stata travolta da un’auto. Il conducente del mezzo si è allontanato, senza fermarsi a prestarle soccorso e solo dopo qualche minuto alcuni passanti hanno notato Silvia Colussi, 32 anni, conosciuta triatleta della zona, residente non lontano dal luogo dell'incidente: la donna era finita nel fossato che costeggia la carreggiata. Stabilizzata sul posto dal personale del 118, è stata dapprima portata all'ospedale di Pordenone e poi trasferita in elicottero a Udine: la prognosi è riservata. Non ci sarebbero testimoni dell’incidente. Spetterà, quindi alla Polizia Stradale ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e risalire al guidatore responsabile. Silvia Colussi è stata atleta della San Vito Triathlon per poi passare ad una squadra di Roma. In carriera vanta numerosi successi.