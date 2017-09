Colpito improvvisamente da una violentissima scarica elettrica da circa 20mila volt mentre era al lavoro ma incredibilmente salvo, seppur ferito. È quanto capitato lunedì ad un giovane operaio di 23 anni di San Polo di Piave, in provincia di Treviso, che era al lavoro in trasferta in un'azienda di Villotta, in provincia di Pordenone, specializzata nel settore della produzione di bottiglie di vetro. Come raccontano le cronache locali, l'episodio in mattinata, intorno alle 11, quando il giovane era impegnato coi colleghi della sua ditta in operazioni di posizionamento e spostamento di alcuni container nella parte retrostante gli uffici della società in cui erano in trasferta.

Durante le manovre però qualcosa è andato storto. Un collega e zio del 23enne infatti ha urtato involontariamente i cavi dell'alta tensione con il braccio meccanico di un ragno sollevatore, generando la potente scarica elettrica che ha provocato lo scoppio di uno pneumatico del muletto e ha investito in pieno il giovane operaio che era lì vicino.

A causa della scarica il 23enne è andato in arresto cardiaco ma fortunatamente in suo aiuto sono accorsi i dipendenti della ditta locale che attraverso l'utilizzo del defibrillatore gli hanno praticato le manovre di primo soccorso e lo hanno stabilizzato i attesa dei soccorsi medici prontamente allertati. Il giovane è stato poi trasportato d'urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva ma non in pericolo di vita