in foto: Esempio di segnaletica che precede un sottopassaggio.

La segnaletica parlava chiaro, ma il camionista ci ha provato comunque, ottenendo un risultato tutto sommato ovvio. Giovedì 9 febbraio in provincia di Pordenone, tra San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, l'autista di un camion ha ignorato la segnaletica che indicava l'altezza di di 3,20 metri di un sottopasso ferroviario, sotto il quale si è incastrato il veicolo. La sommità di quest'ultimo ha infatti urtato il blocco di cemento del sottopasso, causando danni al camion e bloccando viale Comunali per ore. Sul posto sono dovuti intervenire non solo i Vigili del fuoco di San Vito, ma anche un'ambulanza. Ad allertare 115 e 118 è stato lo stesso autista, che, uscito dal veicolo, ha accusato un malore. Per questione di sicurezza, i sanitari hanno accompagnato il camionista al Pronto soccorso di San Vito per eseguire i dovuti accertamenti.

Sul posto erano presenti, al momento dell'incidente, i militari del Reggimento Piemonte Cavalleria. I soldati stavano tornando alla caserma Brunner di Opicina, ma – bloccati dall'incidente – non ne sono stati solo spettatori e hanno prestato soccorso per mettere l'area in sicurezza chiudendo l'accesso al sottopasso dalla Statale 13 Pontebbana. Solo pochi giorni fa, nel Veronese, è accaduto un incidente simile: la segnaletica che indica l'altezza dei sottopassaggi viene spesso interpretata come un "suggerimento" piuttosto che un divieto vero e proprio.