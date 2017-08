Ponte di Ferragosto all'insegna dell'arte, negli oltre 350 musei e siti archeologici aperti in tutta Italia. Sul sito del Ministero dei Beni Culturali, Ambientali e del Turismo, è stato pubblicato l'elenco regione per regione del patrimonio museale italiano a disposizione e fruibile dai cittadini e dai tanti turisti che affollano la penisola in questi giorni. Non solo i musei nelle città d'arte, naturalmente, ma anche in tutte le località sparse lungo lo stivale.

Dai resti dell'antica città italica nell'area archeologica di Alba Fucens a Massa d'Albe in Abruzzo alle opere di Carlo Levi al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna della Basilicata a Matera, dai Bronzi di Riace al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria alle tante domus riaperte agli Scavi di Pompei.

Se le spiagge sono troppo affollate in questi giorni o se il meteo dovesse fare qualche scherzetto, nessun problema. Ecco la possibilità di andare a visitare uno dei tantissimi siti museali aperti in questo ponte di Ferragosto. Dagli affreschi apocalittici dell'Abbazia di Pomposa a Codigoro, lungo l'antica strada Romea che conduceva i pellegrini dall'Europa centrale e orientale al soglio di Pietro, alla residenza asburgica del Castello di Miramare a Trieste.

Ce n'è per tutti i gusti, da Nord a Sud, da Est a Ovest, passando per le zone interne e le isole. Dalle rovine della capitale dei Sanniti a Pietrabbondante in Molise ai Musei Reali di Torino, dal rinnovato allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Taranto alle vestigia della colonia fenicia di Tharros nei pressi di Cabras, dalla straordinaria collezione degli Uffizi di Firenze al sito longobardo riconosciuto dall'Unesco del Tempietto sul Clitunno in provincia di Perugia.

Qui è possibile consultare l'elenco completo dei siti aperti oggi e domani in Italia.