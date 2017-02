Marc e Beth Hadden sono una coppia americana che vive a Myrtle Beach, nella contea di Horry nello Stato della Carolina del Sud. Avevano due figli maschi, Will e Parker, ma erano speranzosi di poter allargare la famiglia. Il ginecologo della donna però le aveva fatto capire che non era più possibile. Avevano tentato anche con l’adozione, ma il lungo iter burocratico e i tanti anni di attesa necessari per ottenerla avevano portato a farli desistere. Poi è accaduto qualcosa di incredibile. Era il 2011 ed ora Marc e Beth hanno deciso di raccontare quel piccolo ‘miracolo’ in una trasmissione televisiva americana. “Abbiamo lasciato tutto nelle mani di Dio – ha donna nel corso di un’intervista rilasciata alla WMBF, emittente televisiva della Carolina del Sud – Ci siamo detti ‘se dovrà accadere, accadrà’”. Un’affermazione quantomai profetica.

Un giorno di cinque anni fa Marc, che lavora come pompiere, è stato chiamato per un'emergenza: c'era una donna che non poteva lasciare la casa e stava per partorire. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma la donna era già in travaglio: la bambina doveva nascere, non c'era tempo di trasportarla in ospedale. E così Marc e i suoi colleghi hanno aiutato la piccola a venire al mondo. Una giornata indimenticabile per l’uomo che ha voluto sentire la donna anche nei giorni successivi per capire come stava. E’ stato durante una telefonata con lei che ha scoperto qualcosa che gli ha fatto illuminare gli occhi. La bambina, a cui era stato dato il nome Grace, era disponibile da subito per l’adozione. Gli Hadden si sono subito dati fare: hanno contattato l'agenzia che se ne occupava e in soli due giorni, Grace era già parte della famiglia. L'uomo che l'aveva fatta nascere, è diventato suo padre. “Non ho parole – ricorda Marc in– Non ho mai pensato di poter avere una figlia. Siamo stati veramente benedetti, è sicuro”.