Presentati alla stampa e finalmente riaperti dopo il restauro, gli esclusivi quartieri panoramici a terrazze dell’antica Pompei. Sarà immediata l'apertura anche al pubblico. Si tratta di due grandi interventi di messa in sicurezza e restauro portati a compimento nell'ambito del Grande Progetto Pompei. Nello specifico, si tratta del complesso di Championnet, un insieme di eleganti edifici residenziali (oltre 60 ambienti) finemente decorati e articolati in diversi atri e peristili, disposti a terrazza a sud ovest del pianoro di Pompei, con affacci panoramici sulla piana del Sarno.

Altra importantissima apertura riguarda quella della Casa del Marinaio, edificio, a doppio atrio, con impianto termale privato e un ampio sotterraneo adibito a panificio; un unicum nel panorama domestico pompeiano.

Le due grandi strutture aprono per la prima volta al pubblico, con un'esposizione di reperti originali in più ambienti e nella cucina del percorso sotterraneo del complesso di Championnet, secondo il progetto già da tempo avviato a Pompei di musealizzazione diffusa, che vede ricollocati in loco oggetti e strumenti del passato ivi ritrovati.

L'inaugurazione, stamani alle ore 11, è avvenuta alla presenza del Direttore Generale Massimo Osanna e il Direttore Generale del Grande Progetto Pompei Luigi Curatoli che hanno illustrato gli interventi del Grande Progetto Pompei.