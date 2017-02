Mentre rispondevano ad una chiamata per furto in un supermercato di Carrollton, Texas, gli agenti di polizia sono incappati in un cucciolo che piagnucolava incastrato nella pedana su camioncino nel parcheggio della struttura. In un primo momento, i poliziotti non hanno capito cosa avesse il cagnolino. Ma un esame più attento ha accertato che si trattava di overdose di droga.

“Quando abbiamo trovato la droga, abbiamo capito perché quell’animale soffrisse in quel modo” ha spiegato il portavoce della polizia di Carrollton, Jolene DeVito, alla stazione radio CBS 1080 KRLD. “Abbiamo fatto in modo che il cucciolo fosse visto immediatamente da un medico. Si trattava di overdose da eroina” ha detto. Secondo gli agenti, il cucciolo, che non aveva più di qualche settimana, era "vicino alla morte" dopo aver ingerito la droga.

E’ stato dunque portato presso la clinica veterinaria North Texas Emergency Pet Clinic. Dopo giorni di trattamento e monitoraggio, la polizia ha annunciato su Facebook che “ K-9″ sta bene e presto potrà tornare a correre libero e felice. Sarà poi affidato ad un’associazione del comune e, si spera, sarà dato in adozione. I proprietari del cane, Thomas Romero, 46 anni, e Nina Crawford, 38, sono stati arrestati per possesso di eroina e per rimozione, occultamento e distruzione fraudolenta di documenti.