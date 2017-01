Le mamme in arresto, i figli a casa degli agenti di polizia che avevano messo loro le manette ai polsi. Una curiosa storia di solidarietà arriva da Palermo, dove tre ragazzini stranieri di 9, 12 e 13 anni sono stati ospitati a casa di due poliziotti nel giorno di capodanno: gli agenti avevano poche ore prima tratto in arresto all'aeroporto due donne, una greca e una dello Sri Lanka, per il possesso di documenti falsi. I loro figli per ore sono rimasti ad attendere un posto in una struttura di accoglienza, mentre le mamme sono state trasferite in un penitenziario. Ma la sera del 31 dicembre la questura ha avuto risposta negativa: nessun posto per accogliere quei tre ragazzi, né ovviamente possibilità che avrebbero festeggiato la fine del 2016 con le mamme.

Per questo i due agenti di polizia della questura di Palermo hanno deciso che abbandonarli a loro stessi non sarebbe stato carino ed hanno aperto le porte di casa loro. La magistratura non ha avuto nulla da contestare e ha dato il via libera all'accoglienza in casa dei poliziotti. I due ragazzini greci hanno trascorso così l'ultimo giorno dell'anno a casa di una poliziotta, il ragazzino di 12 anni è andato invece a casa di un agente. Un festeggiamento senza i genitori ma, grazie a questi agenti, comunque trascorso nel calore di una casa.