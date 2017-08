Una poliziotta di 26 anni, Ashley Boyd, è a processo con l’accusa di stalking nei confronti di un uomo sposato con una sua vecchia amica, di nome Kevin O’Connor. La donna si sarebbe invaghita dell’uomo poco dopo averlo conosciuto e da quel momento avrebbe cominciato a tempestarlo di proposte e inviti, sia di persona che per telefono, scegliendo anche la sua stessa palestra per allenarsi. Di fronte alla indisponibilità dell’uomo di cedere alle sue lusinghe, la ventiseienne avrebbe reagito in modo decisamente singolare, cercando altri mezzi per raggiungere il suo scopo.

La poliziotta avrebbe hackerato il profilo Facebook dell’uomo, cominciando con il cambiargli lo status sentimentale, da sposato a single. Poi avrebbe contattato alcuni amici stretti della moglie, sempre spacciandosi per “lui”, e confessando loro quanto fosse frustrante e insoddisfacente il proprio matrimonio. L’obiettivo della poliziotta sarebbe stato quello di spingere la coppia alla rottura, mettendo in giro voci e insinuazioni tra i loro amici più stretti. A tal fine, la donna si sarebbe spinta anche a cancellare alcuni appuntamenti e controlli medici della moglie dell’uomo, che lei evidentemente considerava l’unico ostacolo alla sua relazione.

L’uomo, però, accortosi dell’intrusione sul proprio profilo Facebook, ha chiamato la polizia e in breve si è giunti all’individuazione della responsabile.