Il cadavere di una donna è stato trovato in una casa a Saint-Eustache, in Canada. dopo una veloce indagine le forze di polizia hanno comunicato che si tratta di Véronique Barbe, 41 anni, madre di un bambino di appena sei anni sparito da una settimana e le cui sorti hanno generato l'apprensione di migliaia di persone.

Le autorità sono estremamente preoccupate per la sorte del bimbo e a partire dal ritrovamento del corpo della madre le ricerche sono diventate sempre più intense, perché si teme che il piccolo possa essere in grave pericolo. Nel mirino della polizia c'è soprattutto il padre del piccolo, Ugo Fredette, di 41 anni, un autista il cui camion è stato ritrovato fermo nei giorni scorsi in un parcheggio a 40 chilometri da casa. Secondo le forze dell'ordine con ogni probabilità l'uomo e il figlio sarebbero in viaggio insieme, anche se al momento si ignora del tutto dove possano trovarsi.