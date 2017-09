Ha lasciato per ore chiuso in macchina e sotto il sole cocente suo figlio di soli 3 anni mentre se ne stava comodamente seduto al pub. Sarebbe potuta trasformarsi in tragedia questa disattenzione se non fossero intervenute le forze dell'ordine a salvare il piccolo, entrando con la forza all'interno della vettura, che era stata lasciata incustodita nel parcheggio nei dintorni del locale. È successo intorno alle tre del pomeriggio di sabato scorso, 23 settembre, a Sydney, nella zona di Yagoona. La polizia è stata allertata da alcuni testimoni che hanno visto il bimbo in difficoltà disperarsi mentre era chiuso nell'automobile, una Holden Astra. Il padre, 42 anni, è stato arrestato ed aggredito anche dal proprietario del pub in cui si trovava, dopo che quest'ultimo ha saputo cosa fosse successo.

Il bambino, invece, trasferito all'ospedale di Bankstown per gli accertamenti di rito, sta bene, ed è risultato solo leggermente disidrato anche perché all'esterno il termometro toccava la temperatura di circa 32 gradi centigradi, un record per questo periodo dell'anno. Non solo. Quando la madre del piccolo si è presentata per riprendersi il figlio, ha anche dichiarato che l'uomo aveva lasciato a casa, da solo, il loro secondogenito, di due anni. Per questo, dovrà farsi carico anche delle accuse di negligenza nei confronti di minore, oltre che per aver dimenticato l'altro bambino in macchina, e resistenza a pubblico ufficiale.