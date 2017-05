Nei prossimi giorni sarà pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di 1148 agenti della Polizia di Stato. Al concorso è previsto un afflusso di quattrocentomila candidati: la prova scritta si svolgerà, convocando dodicimila persone al giorno, nel periodo compreso tra il 24 luglio e la prima settimana di settembre. Dei 1148 posti a disposizione, 895 saranno riservati ai civili mentre i restanti 253 posti andranno a chi proviene dall’Esercito. Ha commentato il nuovo concorso Daniele Tissone, segretario del sindacato Silp Cgil. “Finalmente dopo tanti anni – ha detto soddisfatto Tissone – arriva un concorso pubblico per agenti di polizia, destinato in prevalenza a giovani provenienti dalla vita civile”.

"Assenza di pubblici concorsi ha drasticamente ridotto la presenza femminile" – Il segretario ha aggiunto che come Silp Cgil hanno lottato molto per tornare a bandi di assunzione "che rispettassero la prerogativa principale della Polizia di Stato, quella cioè di essere un Corpo ad ordinamento civile". “Senza contare – ha detto ancora il segretario Silp Cgil – che l'assenza di pubblici concorsi ha drasticamente ridotto la presenza femminile. Peraltro, data la cronica carenza di organico e l'elevata età media del personale oggi in servizio, queste ragazze e questi ragazzi saranno fondamentali per la nostra Amministrazione”.