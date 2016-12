Il giorno di Natale la polizia olandese ha ricevuto la segnalazione di “un cadavere nudo” rinvenuto accanto a dei bidoni della spazzatura. L'area, che si trovava appena fuori il comune di Klundert, nel sud dei Paesi Bassi, è stata trattata come una scena del crimine. Tuttavia, agli agenti è bastato avvicinarsi per realizzare che “il corpo morto” non era mai stato vivo. Si trattava infatti di un bambola gonfiabile: abbandonata in quella posizione, ha ingannato qualche passante, convinto che fosse davvero un cadavere.

Un portavoce della squadra di polizia di Roosendaal ha confermato la notizia: “Domenica 25 Dicembre 2016 abbiamo ricevuto una chiamata che segnalava una persona nuda sulla A17 nei pressi di Klundert. I colleghi sono giunti sul posto e hanno visto da lontano una persona nuda sdraiata a pancia in giù accanto ad un bidone. I colleghi si sono avvicinati alla persona come se fossero sulla scena del crimine. Ma una volta vicini, la persona si è rivelato essere una bambola gonfiabile imbottita di giornali. Tuttavia da lontano essere reale” si conclude il comunicato a dir poco imbarazzante.