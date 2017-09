Federico Pizzarotti, confermato sindaco di Parma a giugno ed ex esponente del MoVimento 5 Stelle, torna ad attaccare il M5s sulle regole riguardanti l’autosospensione in caso di rinvio a giudizio. In un’intervista rilasciata a la Repubblica, Pizzarotti afferma: “Che nel MoVimento le regole si adattano per gli amici e si applicano per i nemici è evidente da sempre. Non mi sorprende che si cerchino i cavilli per far restare in sella Virginia Raggi. Tutto ormai si basa sulle opinioni, non sui fatti, anche tra i 5 Stelle. Ma finché tutto questo non viene valutato negativamente dagli elettori, sarà inutile perfino parlarne”.

Secondo le posizioni espresse dagli esponenti del M5s, la sindaca di Roma Virginia Raggi non è tenuta, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ad autosospendersi. Il sindaco di Parma commenta: “Questa regola dell’autosospensione mi ha sempre fatto molto ridere. Anche se lo facesse, che succede? Mi autosospendo, e quindi?”.

‘Decide solo il blog, la democrazia dal basso non esiste'

Secondo Pizzarotti “da tempo le regole si interpretano sulla base di coloro che sono allineati. La verità è che non c’è nessun regolamento che tenga: c’è solo il blog che decide cosa è bello e cosa è brutto, cosa va bene e cosa no”. E poi, per evitare di avere un riscontro negativo sul corpo elettorale, la teoria è semplice, secondo il sindaco di Parma: “Passa il messaggio che il mondo è cattivo e che tutti ce l’hanno con loro. Fanno credere, come al solito, che sia colpa della stampa”.

“Dopo le primarie senza veri sfidanti che hanno incoronato Di Maio – aggiunge Pizzarotti – dal basso non c’è più nulla. Quelle che continuano a ripetere sono frasi e concetti che non esistono da almeno quattro anni. L’uno vale uno, la democrazia diretta, la democrazia dal basso non esistono più da una vita”.

Il sindaco di Parma chiude la sua intervista con un augurio ironico indirizzato al M5s: “Spero che vincano ovunque, così finalmente succede qualcosa. Non faranno nulla, si metteranno lì impantanati”. “Ma finché non accadrà – conclude – gli altri partiti non si riorganizzeranno e continueremo a parlare di Renzi, Alfano, Berlusconi senza che niente cambi”.