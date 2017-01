"Se noi guardiamo il contesto il blog di Grillo è il primo che distorce le notizie". Così il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex M5S, ospite a Omnibus su La7 ha commentato le dichiarazioni del leader del Movimento sull’ipotesi di una giura popolare per giudicare i media. "Spesso – ha aggiunto – le notizie in generale sono distorte in Italia magari per coprire il potente di turno. La frase di Grillo di ieri è grave, il pensiero di avere una giuria popolare è assurda e forse preoccupante. Non so dove si vuole andare, se si vuole andare a governare o tenere alto il consenso".

Per quanto riguarda il nuovo codice di comportamento approvato dalla base del Movimento 5 stelle, il sindaco di Parma ha detto: "Se uno riceve un avviso di garanzia non è una cosa bella, vive anche un momento difficile. Il codice però stabilisce che deve informare il gestore del sito cioè la Casaleggio associati e per farlo deve completare un form: aprire una tendina e scegliere l’opzione ‘contattatemi per favore'. È diventato questo il Movimento? La spersonalizzazione di ogni rapporto umano?".

Su un possibile suo reintegro con il nuovo codice, Pizzarotti ha dichiarato che il tema "non lo appassiona": "Questo regolamento certifica che quando hanno intrapreso azioni contro di me se le sono inventate, questo regolamento se volessero potrebbero interpretarlo per riammettermi. Ma sono uscito io. Ma forse dovrebbero fare una cosa mai fatta negli ultimi sei mesi: telefonarmi, ma forse aspettano un form da compilare"