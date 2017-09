Lui ultrasessantenne e allenatore di una squadra femminile di pallavolo, lei poco più che tredicenne e sua allieva. Tra i due era iniziata una relazione che è sfociata anche nella consumazione di rapporti sessuali, finché i genitori della ragazza non hanno scoperto l'esistenza di alcune chat ad alto contenuto erotico sul suo smartphone e hanno denunciato tutto ai carabinieri. È successo a Pistoia, dove l'uomo è stato arrestato poiché gravemente indiziato di atti sessuali con una minorenne. Le indagini dei militari erano già cominciate lo scorso 13 settembre, quando la mamma e il papà dell'adolescente hanno trovato sul cellulare delle figlia dei messaggi che lasciavano ben poco all'immaginazione.

Da qui, sono scattate ulteriori analisi da parte degli inquirenti, supportate anche da intercettazioni telefoniche ed ambientali che, nel giro di una settimana, hanno consentito di reperire "concreti e gravi elementi di responsabilità a carico dell'indagato" in ordine al reato di violenza sessuale. Il 66enne, residente in Valdinievole, è stato poi fermato per il pericolo di fuga imminente. Lunedì 25 settembre il gip di Pistoia, su richiesta del pubblico ministero titolare del procedimento, ha infine convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere dell'uomo.