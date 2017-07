Non ha mai fatto alcun corso di rianimazione di base né di primo intervento sanitario ma quando il padre si è sentito improvvisamente male non si è persa d'animo e, dopo aver ragionato brevemente sul da farsi, con tanto sangue freddo ha deciso di mettere in pratica quanto aveva visto in alcune puntate di Grey's Anatomy, la serie televisiva statunitense incentrata sulla vita all'interno di un ospedale Usa, riuscendo così a salvargli la vita. Protagonista della storia una studentessa 18enne di Montale, in provincia di Pistoia, che dopo aver allertato il 118 si è messa all'opera praticando la genitore un massaggio cardiaco.

L'episodio risale ad alcuni giorni fa me è stato reso noto solo ora dall'Asl Toscana centro spiegando che la ragazza è stata assistita al telefono in vivavoce da un operatore della Centrale in attesa che arrivasse l'ambulanza. "Stavo dormendo quando, intorno alle sei, sono stata bruscamente svegliata da mia madre, perché il babbo, che ha 54 anni, non si svegliava e non respirava più" ha raccontato la ragazza, ricostruendo: "Sono corsa in camera e l'ho trovato disteso sul letto, privo di coscienza. L'ambulanza è arrivata dopo soli 10 minuti, durante i quali ho continuato ad effettuare il massaggio cardiaco, senza fermarmi un solo secondo". Le manovre di rianimazione sono proseguite poi con i sanitari giunti sul posto fino al trasporto del 53enne in ospedale dove è stato operato.