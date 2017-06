in foto: foto di repertorio

La fretta di recarsi al lavoro e la distrazione potevano portare ad un esito tragico nelle scorse ore per un esemplare di levriero a Pontedera, in provincia di Pisa. Il cane infatti è rimasto chiuso per alcune ore nell'auto del padrone parcheggiata sotto il sole dopo che il proprietario era andato al lavoro e si era completamente dimenticato di lui nel retro della vettura. Come racconta Il Tirreno, ad evitare il peggio fortunatamente è arrivato l'intervento di alcuni passanti che, attratti dai guaiti dell'animale soferente, hanno prima tentato qualche manovra e poi chiamato i vigili urbani che sono intervenuti sul posto.

Alla fine è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi che ha aperto la portiera evitando di rompere i finestrini e il cane è stato così finalmente liberato e dissetato. Le forze dell’ordine poi sono risalite al proprietario dell’auto che è stato avvertito e si è fiondato sul posto, spiegando rammaricato l'accaduto: "Ero convinto di averlo lasciato da un parente, come faccio spesso. Preso dallo stress e dalla fretta di entrare a lavoro mi sono dimenticato il cane in macchina". L'uomo, un 40enne di Pontedera, così ha riabbracciato l'animale che si è ripreso dall'accaduto ma ora potrebbe rischiare un denuncia per maltrattamenti di animali.