Paura a Pisa, dove un uomo è stato visto in varie zone della città brandire un coltello da macellaio con una lama di 15 centimetri. Agitato e molto alterato, l'uomo ha letteralmente terrorizzato alcuni turisti e passanti per buona parte della scorsa notte da piazza delle Vettovaglie alla stazione ferroviaria, fino a quando una volante della polizia, intervenuta dopo una chiamata, è riuscita a fermarlo arrestandolo davanti al bar Gambrinus in via Gramsci. Prima di finire in manette, il 34enne di nazionalità senegalese ha dato in escandescenza, prima sbattendo il capo contro le barriere della volante che lo stava portando in questura, quindi scagliandosi contro gli agenti che lo avevano arrestato.

Per tutta la notte erano arrivate alla centrale segnalazioni di un "pazzo che girava con un coltello". In alcuni casi l'uomo ha causato piccole onde di panico fra i ragazzi nelle piazze della movida. Trasportato al pronto soccorso per gli esami tossicologici, gli agenti hanno scoperto che aveva esagerato con cocaina e alcol. Già noto alle forze dell’ordine, aveva il permesso di soggiorno scaduto da un anno ed è stato portato in carcere nel pomeriggio. Dovrà rispondere di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e possesso di oggetto atto ad offendere