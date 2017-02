Ancora sangue sulle strade italiane. All'alba di domenica 5 febbraio un auto con a bordo Anthony Carcione, 20 anni, si è scontrata contro un tir lungo la via Francesca Nord nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimare il giovane, che è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato proprio il ragazzo a perdere il controllo della sua vettura, per cause ancora in via di accertamento, non riuscendo ad evitare l'impatto con il camion. La vittima sarebbe rimasta incastrata nell'abitacolo della macchina, da cui sarebbe stato estratto senza vita dai vigili del fuoco.

Ferite lievi invece per il conducente del tir, che è stato trasferito con urgenza all'ospedale di Pontedera. Non è escluso che l'incidente sia stato causato dal manto stradale bagnato per la pioggia abbondante delle ultime ore, ma sul posto i vigili del fuoco di Cascina e i carabinieri di San Giovanni alla Vena si occupano dei rilievi per ricostruire al meglio l'accaduto. La vittima, stando alle prime informazioni, lavorava come cameriere e stava tornando a casa in una frazione di Cascina.