Drammatico incidente stradale nelle scorse ore sulle strade della Toscana. Due giovanissimi fidanzati sono deceduti in seguito ad un violento schianto avvenuto a bordo del loro auto sulla via provinciale Vicarese, all’altezza della piccola zona industriale di Calci, in provincia di Pisa. Le vittime sono il 20enne Alessio Stabile Pecora di Santa Croce sull’Arno, che era alla guida della vettura, e la fidanzatina che gli era accanto, Giuseppa “Giusy” Mosca, 17enne di Santa Maria a Monte.

Il dramma in pochi minuti nel pomeriggio di domenica, intorno alle 18.30. I due ragazzi viaggiavano su una Fiat 500 che, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada e urtando violentemente un albero prima di terminare la sua corsa in un fossato al lato della carreggiata dopo aver attraversato la sede stradale. Stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri, il conducente dell’utilitaria avrebbe perso il controllo del mezzo qualche centinaio di metri dopo aver effettuato un sorpasso.

I due ragazzi sono stati immediatamente soccorsi dagli altri automobilisti che hanno allertato il 118 ma per loro non c'è stato nulla da fare. Alessio è morto sul colpo, Giusy invece era ancora viva all'arrivo dei soccorsi anche se priva di sensi, ma purtroppo anche lei è spirata poco dopo sul posto durante le manovre rianimatorie. Per liberare i due giovani dal veicolo è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco a causa delle lamiere contorte dell'abitacolo.