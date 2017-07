E' una delle strade più trafficate della provincia di Pisa e da anni è al centro di un acceso dibattito visto che ospita decine di prostitute e transessuali, che ogni sera su Via Traversagna – a Vicchiano – incontrano i loro clienti. Stavolta, però, al centro delle cronache è finito un aneddoto assai curioso che ha visto protagonista una mamma che, alcuni giorni fa, con un post su facebook ha raccontato di essere stata letteralmente fermata da una transessuale: la donna era alla guida con accanto sua figlia quando improvvisamente una trans le si è parata davanti armeggiando uno strano oggetto, un grosso vibratore che le è stato sbattuto sul cofano dell'auto.

Come racconta Il Tirreno la donna al ritorno a casa ha scritto un post pieno di rabbia su Facebook e un appello al sindaco Massimiliano Angori. La donna si stava recando al lavoro in auto – come racconta il quotidiano – e sul sedile posteriore c’è la figlia di 7 anni. "In strada c’erano 2 travestiti seminudi, mentre gli stavo passando accanto, con l’ansia e la preoccupazione di una madre di come spiegare a mia figlia, (seduta sul seggiolino posteriore) cosa ci facciano degli uomini seminudi e vestiti da donna… uno dei due tipi si è avvicinato al cofano della mia auto con un vibratore in mano urlando e battendo lo stesso!". La donna, dopo un attimo di paura, si è allontanata ed ha chiamato i carabinieri segnalando quanto era appena accaduto.