Grosso incendio nella mattinata di martedì su una parte della copertura dell'Ipercoop di Navacchio (Cascina, Pisa). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della locale caserma insieme alla squadra della centrale di Pisa con supporto di autobotti e autoscale. Un’alta colonna di fumo è ben visibile anche a vari chilometri di distanza da Navacchio. Numerosissime le telefonate al centralino dei vigili del fuoco per segnalare l'incendio. L’intero stabile per precauzione è stato evacuato per permettere l’operazione di soccorso e mettere in sicurezza gli occupanti.

Sul posto anche mezzi di soccorso della Croce rossa e le forze di polizia che hanno deviato anche il traffico. Solo dopo ore di lavoro da parte dei pompieri le alte fiamme dell'incendio divampato sulla copertura del centro commerciale del Pisano sono state spente. Le cause esatte dell’incendio al momento sono ancora ignote ma si sa che sul tetto del centro dei Borghi, dove ha sede anche un'Ipercoop, sono presenti dei pannelli fotovoltaici, condizionatori e i impianti di climatizzazione dove erano in corso alcuni interventi di coibentazione. Per questo la prima ipotesi che le fiamme si siano propagate durante queste operazioni. Dopo l'allarme le attività dei negozi e del supermercato stano gradualmente riprendendo e tornando alla normalità