Dramma a Pisa, dove un tentativo di rapina nel tardo pomeriggio di oggi è finito nel sangue. Erano circa le 19 e 30 quando due rapinatori hanno fatto irruzione nella gioielleria Ferretti di via Battelli pochi minuti prima della chiusura. Il titolare del negozio ha reagito e ha fatto fuoco, colpendo uno dei due malviventi, che è morto. L'altro è fuggito a piedi ma non è escluso che a poca distanza dal luogo della rapina vi fosse un mezzo sul quale allontanarsi. Della vittima al momento si sa soltanto che è uno straniero di circa 30 anni. A sparare – con la pistola regolarmente detenuta – è stato il proprietario dell'oreficeria, Daniele Ferretti, 69 anni. Insieme a lui nel negozio c'era la moglie. Entrambi sono stati ora accompagnati in caserma dai carabinieri e saranno interrogati per ricostruire i dettagli di quanto accaduto.

Daniele Ferretti aveva subito altre rapine: in una venne gravemente ferito.

Le prime informazioni trapelate hanno fatto sapere che anche in passato il commerciante era stato vittima di svariate rapine. In una di queste, nel luglio del '99, venne anche accoltellato e ferito gravemente. L'ultima rapina subita risale al gennaio 2016. Stando alle prime testimonianze raccolte, i malviventi sarebbero stati armati ma non è ancora chiaro se le armi fossero vere oppure dei giocattoli. Insieme a polizia e carabinieri sul posto è arrivato anche il questore di Pisa, Alberto Francini. Nella gioielleria si è recato anche il sostituto procuratore Paola Rizzo e per i carabinieri il colonnello Bellafante e il maggiore Bartolacci.