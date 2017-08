17 anni li aveva compiuti lo scorso 31 luglio. Aveva tutta la vita davanti Gabriele Maltinti, originario di Pisa. Il giovane è stato trovato privo di sensi sull’asfalto a terra da alcuni passanti lungo via La Rene, a Coltano, nei pressi di Cisanello. Era vicino all’albero contro cui è andato a sbattere col motorino. Il giovane è stato immediatamente portato in pronto soccorso locale, ma non c’è stato nulla da fare per lui: Gabriele è deceduto poche ore dopo il ricovero. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe sbattuto con lo scooter contro la pianta ed ha perso conoscenza. I particolari sono ora al vaglio, oltre che della polizia municipale, anche della Procura attraverso la dottoressa Flavia Alemi.

La tragedia è avvenuta ieri, domenica 27 agosto. Erano circa le 14.30 quando una donna del posto ha incrociato uno scooter a terra e a pochi metri un corpo immobile. Si è avvicinata, accorgendosi subito che il giovane era in gravi condizioni. Ha subito dato l’allarme chiamando la centrale operativa del 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Pubblica Assistenza con il medico. Il 17enne è stato stabilizzato e trasferito al pronto soccorso di Cisanello. Per oltre un’ora il giovane è stato rianimato nel tentativo di strapparlo alla morte. Il medico però ha capito che le condizioni erano disperate. Privo di sensi, Gabriele non ha più ripreso conoscenza ed è morto poco dopo.

Per adesso gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Dalla perdita di controllo del mezzo, passando per il contatto fortuito di un’auto (con il conducente in fuga) fino al malore. Così come anche l’ipotesi di un ostacolo che si è parato davanti al 17enne, come un cane o un animale selvatico, facendogli perdere l’equilibrio. Lo scooter, su disposizione del sostituto procuratore Flavia Alemi, è stato sequestrato.

Grande appassionato di calcio e del Pisa in particolare, Gabriele era capitano dello Scintilla Pisa Est 2000, dove giocava come difensore. “È una notizia davvero dolorosa – confida Carlo Coletti, uno dei dirigenti della Scintilla –. Gabriele è stato con noi fino a un anno fa. Un bravissimo ragazzo, serio, volenteroso nel volersi creare un suo spazio. Uno di personalità. Sapere che non c’è più, a quell’età, è atroce”. A piangerlo sono ora mamma Simona lavora come assistente amministrativo alle Fibonacci, il papà Roberto nella guardia di finanza e la sorella Giulia.