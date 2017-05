Momenti di paura nelle scorse ore nel comune di Vicopisano, in provincia di Pisa, dove un terribile incidente per poco non si è trasformato in tragedia in località a San Giovanni alla Vena. A causa di una fuga di gas, infatti, una violenta esplosione ha completamente distrutto l'antica chiesa del Castellare, una struttura risalente al ‘600 ma tuttora utilizzata come oratorio dai giovani del posto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 di martedì quando nella chiesa era presente ancora un gruppo di giovani che stava partecipando a una riunione per organizzare la festa del paese.

La tragedia è stata evitata all'ultimo minuto quando i ragazzi, sentendo il forte odore di gas, hanno deciso di uscire dalla chiesa. Pochi attimi dopo la tremenda deflagrazione che ha letteralmente cancellato l'edificio. L'esplosione ha comunque investito i ragazzi del gruppo in fuga, uno dei quali è rimasto ferito dopo essere stato colpito dai detriti. Il ragazzo è stato subito accompagnato in ospedale ma le sue ferite sono lievi.

Dopo l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Pisa che hanno dovuto mettere in sicurezza l'area e spegnere il successivo incendio. Le operazioni sono proseguite per diverse ore durante la nottata tra martedì e mercoledì. Sul caso indagano ora i carabinieri, mai dai primi rilievi sulle macerie della chiesa pare che la fuga di gas che ha dato il via all'esplosione sia stata scatenata da una bombola di gas difettosa. Dalle prime informazioni sarebbe stata la prontezza di riflessi di un giovane a evitare che il bilancio dell'incidente fosse molto più grave. L'uomo, accortosi della fuga di gas, ha dato l'allarme in tempo facendo allontanare gli altri che si trovavano in un locale sul retro della chiesa.