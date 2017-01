in foto: Luigi Lo Cascio

Un legame infinito. Quello tra Luigi Lo Cascio e la Sicilia. O meglio, tra l'attore palermitano e la letteratura siciliana del ventesimo secolo. Qualche anno fa, con Vincenzo Pirrotta, Luigi Lo Cascio aveva portato in scena "Diceria dell'untore" di Bufalino in cui aveva dimostrato già una straordinaria corrispondenza d'amori sensi tra la sua sensibilità di interprete e le parole dell'infinito e più volte riscritto romanzo di Bufalino. Più o meno da allora porta in giro per i teatri italiani un reading dei suoi poeti siciliani preferiti del ventesimo secolo.

Dunque, venerdì 20 gennaio, alle ore 18:30, approderà a Napoli con il reading "Sul cuor della terra". Appuntamento da non perdere, a cura dell'Associazione A Voce Alta, Laterzagorà Napoli e del Teatro Bellini, dove l'attore di cinema e teatro tra i più affermati in Italia, porterà sul palco del Bellini la migliore poesia della sua terra d’origine. In un’appassionata lettura d’attore, racconterà i poeti più amati del Novecento siciliano e interpreterà in una dimensione colloquiale i versi raffinati, dolorosi, intimi di Gesualdo Bufalino, Giuseppe Bonaviri, Salvo Basso, Angelo Maria Ripellino, Angela Bonanno, e dei più classici Luigi Pirandello e Salvatore Quasimodo.

"Sul cuor della terra" è un viaggio nelle contraddizioni di una terra complessa, sotto la guida di una letteratura che ha per punti cardinali il caos, l’incandescenza, l’inquietudine e l’attitudine al dolore, non solo individuale. Un’avventura piena di lirismo e di immagini epiche, tra mari in tempesta, luci, e peripezie senza fine.

Informazioni

Teatro Bellini di Napoli

biglietto intero: 12€ – ridotto under 18: 6€

posti limitati – biglietti acquistabili al botteghino fino ad esaurimento posti

info: laterzagoranapoli@gmail.com