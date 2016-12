A partire da oggi le compagnie aeree che permetteranno ai loro equipaggi di svuotare i serbatoi delle toilette di bordo in volo, prima dell'atterraggio, saranno multate. Accade in India e la multa, stando a quanto riferisce il quotidiano The Times of India, sarà di almeno 50.000 rupie (circa 700 euro). In un articolo di prima pagina il giornale indiano scrive che ieri il Tribunale verde nazionale (Ngt) ha pubblicato una ordinanza in cui si chiede alla Direzione generale dell'Aviazione civile (Dgca) di inviare una circolare a tutte le compagnie aeree per avvertirle del divieto assoluto di eliminare i residui organici delle toilette mentre sono in volo o prima delle operazioni di atterraggio. L’ordinanza è stata firmata dal giudice Swatanter Kumar e all’interno si precisa che “la Dgca dovrà inoltre fare in modo che ispettori possano verificare a sorpresa lo stato dei serbatoi delle toilette subito dopo l'atterraggio degli aerei”.

Le denunce dei residenti nei pressi degli aeroporti – Da quanto è emerso, il Tribunale verde nazionale ha diffuso l'ordinanza in questione dopo aver esaminato un ricorso presentato da un generale in pensione che vive non lontano dall’aeroporto internazionale Indira Gandhi della capitale indiana. L’ufficiale aveva denunciato che la terrazza della propria abitazione era coperta di escrementi scaricati dagli aerei in fase di atterraggio. In realtà, al di là di questa specifica denuncia, molti media indiani in passato hanno segnalato incidenti segnalati da residenti che avrebbero ricevuto sulle loro case o addirittura sul loro corpo escrementi umani caduti dal cielo.