Allarme piombo nei rossetti. Stando a quanto riferisce lo "Sportello dei Diritti" uno dei cosmetici più amati dalle donne conterrebbe la sostanza, potenzialmente tossica anche a bassissime concentrazioni: un vero e proprio veleno non a caso dal 1978 bandito anche come additivo delle vernici perché estremamente pericoloso per la salute. A richiamare l'attenzione sul pericolo è l'allerta per contaminazione di "rischio grave" che è stata lanciata tre giorni fa dal Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi (Rasff) della Commissione Europea, con tanto di pubblicazione di un elenco dettagliato di cosmetici contaminati in seguito a una segnalazione del Ministero della Salute tedesco. Il servizio di allerta europeo Rasff sul suo portale, ha quindi disposto il ritiro di un set del Rossetto della ‘Max & More' e per l'esattezza del Rossetto ‘Lipliner' e il ‘Red Lips' articolo nr. 2546776; Rosso, rosso vivace, Classic Red, rosso scuro numero di lotto / codice a barre: 8733131209890; Batch: 08/2016, per la presenza di piombo (valore misurato fino a 604 mg / kg) prodotto in Cina.

"La preoccupazione – spiega lo Sportello dei Diritti – non deriva tanto dal rilevare il metallo nel prodotto, quanto nei livelli analizzati: questo elemento infatti è stato registrato in quantità che potrebbe avere ripercussioni sulla salute a lungo termine". Le autorità sanitarie europee hanno così avvisato gli altri Paesi suggerendo ai consumatori di non utilizzare il cosmetico dal momento che potrebbe causare pericolose reazioni allergiche e aumentare il rischio di tumori. Il prodotto è stato ritirato dalle vendite a scopo precauzionale, poiché non è conforme al regolamento per i prodotti cosmetici. Il problema, spiega Giovanni D'Agata, presidente dello ‘Sportello dei Diritti', con la presenza di metalli pesanti nei prodotti per labbra è che questi vengono generalmente ingeriti o assorbiti in parte dopo essere stati indossati: gli esperti ritengono che un utilizzo medio di rossetto porti all’ingestione di 24 milligrammi di prodotto al giorno, mentre per le persone che lo riapplicano più volte al giorno potrebbero arrivare ad ingerirne quotidianamente anche 87 milligrammi.