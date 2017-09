"Si comunica che il cimitero sarà chiuso per consentire la cattura di un animale presente all'interno dello stesso", è il cartello che gli abitanti di Pinerolo, nel Torinese, hanno ritrovato affisso nelle scorse ore fuori dai cancelli del cimitero comunale che sono rimasti inesorabilmente chiusi per almeno 24 ore. Eppure il "terribile" animale che ha fatto scattare la drastica decisione all'apparenza non è certo identificato come uno dei più aggressivi e pericolosi. Stiamo parlando infatti di una capra che da ben cinque giorni ha deciso di scegliere il cimitero locale come sua residenza abituale .

L'animale infatti sembra non abbia accettato nessun tipo di intromissione nei luoghi in cui si trovava riuscendo sempre a scappare. Come spiega Repubblica, dopo vari tentativi di portarla via con le buone, le autorità infine hanno deciso di chiudere i cancelli facendo arrivare degli esperti per la cattura della capra ed evitando così possibili conseguenze alle persone.

Dopo l'ordinanza del sindaco Luca Salvai, sul posto sono accorsi così un veterinario e altri addetti che hanno piazzato delle reti e delle esche per prenderla. "Tutta colpa di due cani randagi che l’hanno fatta scappare" ha spiegato il proprietario, aggiungendo:"Abbiamo una cascina in località Abbadia Alpina, siamo a quasi un chilometro di distanza dal cimitero, c’è il torrente Lemina che ci separa , eppure la capra è entrata qui dentro. Con lei erano fuggite due pecore ma le abbiamo recuperate subito. Questa capra invece ci fa disperare. Chissà quanto mi costerà questa storia".