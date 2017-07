Piero Angela senatore a vita? Lui dice no: “La politica non migliora la vita delle persone, non mi interessa”

Il popolare giornalista e divulgatore scientifico mette a tacere l’ipotesi di una sua nomina a senatore a vita: “Faccio un altro mestiere. Non sono fatto per le gerarchie. La politica italiana è solo un continuo gioco al massacro”.