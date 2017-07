Per oltre una settimana un uomo di 88 anni che si era allontanato da una casa di riposo a Scarmagno lo scorso 11 luglio ha vagato nei boschi della zona: ciononostante è stato stato ritrovato ancora vivo oggi pomeriggio dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dalla Croce rossa che lo hanno cercato per giorni. L'anziano si era allontanato dalla casa di riposo Villa Giada all'ora di pranzo dell'11 luglio e immediatamente era scattato l'allarme. La paura era che l'anziano potesse essere caduto lungo i sentieri impervi che circondano la borgata di Scarmagno non distante dalla casa di riposo. Dopo quattro giorni di ricerche serrate, anche con le squadre cinofile, l'operazione era stata però sospesa perché dopo aver battuto palmo a palmo l'area non era stato trovato nessuno.

Un nuovo ordine di ricerca è partito ieri e i soccorritori sono tornati nei boschi. Oggi il ritrovamento, poco dopo l'ora di pranzo del pomeriggio. Per quasi 8 giorni, quindi, il pensionato è riuscito a sopravvivere da solo nel bosco. Carabinieri e Vigili del fuoco lo hanno individuato in una zona impervia in località Pietragrossa, nei pressi dell'autostrada A5 Torino-Aosta. In questi giorni ha vagato a lungo. Lo hanno trovato sdraiato a terra stremato, ma salvo e in condizioni tutto sommato buone.