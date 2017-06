in foto: Walter Pregno, 44 anni.

È morto facendo quello che più gli piaceva: volare. Walter Pregno, 44 anni, originario di Bairo Canavese, è precipitato con il suo aliante in Valsesia, finendo nel vuoto per oltre 200 metri e andandosi infine a schiantare al suolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato a Riva Valdobbia, nel Vercellese. Il mezzo su cui si trovava l'uomo stava sorvolando la Punta delle Pile a monte dell'Alpe Rissuolo, quando ha cominciato improvvisamente a perdere quota ed è finito contro la parete della montagna a 2400 metri. Quando i soccorsi sono arrivati, il corpo di Walter è stato trovato a valle, essendo stato sbalzato fuori dall'abitacolo.

La sua salma è stata recuperata con l'aiuto dei volontari del soccorso alpino di Alagna Valsesia e del soccorso alpino della guardia di finanza e trasportata a valle. L'uomo era molto conosciuto nel suo paese d'origine. "Faceva questo sport da 20 anni ed era stato il primo pilota italiano invalido ad ottenere un brevetto come normodotato", ha detto Flavio, il fratello che insieme a Walter gestisce un agriturismo a Bariro Canavese. "Walter non era uno sprovveduto, non so molto di quello che è successo", ha continuato l'uomo, che sta raggiungendo la Valsesia dove si trova ancora il corpo del pilota.