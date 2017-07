Una anziana donna dell’Arizona si è finta morta per tre ore la notte tra venerdì e sabato scorso dopo che uno sconosciuto è entrato in casa sua e l’ha brutalmente picchiata prima di portarle via i suoi beni. L’aggressione è avvenuta la notte precedente il funerale del marito della donna. Funerale a cui la signora, ferita, non ha potuto più partecipare in quanto è stata ricoverata in ospedale. A rendere nota la brutta vicenda è stato uno dei suoi nipoti, Jesse Leetham, che ha ricostruito su Facebook quanto è accaduto e ha pubblicato le foto del volto tumefatto della sua nonna. Ha raccontato di essere rimasto con lei fino alle 23 la sera prima del funerale e che qualcuno sarebbe entrato in casa poco dopo che lui è andato via. L’aggressore ha colpito la nonna alle spalle con un bicchiere mentre lei stava lavando i piatti, quindi l’ha picchiata e derubata.

La nonnina ha finto di essere morta – Leetham ha detto che sua nonna, descritta come una donna forte, prima di chiamare i soccorsi è rimasta sul pavimento nel suo sangue per tre ore fingendo di essere morta perché aveva paura che quell’uomo potesse tornare e farle ancora del male. Il nipote, che ha spiegato come questo episodio abbia devastato la loro famiglia che stava già soffrendo per la perdita del nonno, ha fornito alcune informazioni su Facebook nella speranza di poter ricevere aiuto e permettere l’arresto del rapinatore. Un rapinatore che la vecchietta ha saputo solo descrivere come un uomo robusto che indossava un passamontagna bianco. Il post è stato condiviso anche da persone che non conoscono la vittima. Lo sceriffo della contea, dopo aver riferito di aver ricevuto la segnalazione di un’aggressione e furto nella casa della anziana alle tre di sabato mattina, anche da parte sua ha chiesto aiuto alla popolazione per rintracciare il responsabile della brutale aggressione.