Aggredito in strada e picchiato fino alla morte da tre ragazzini solo ed esclusivamente per puro divertimento. È la triste fine del 54 enne britannico Kevin Bennett morto dopo sei giorni di agonia in un ospedale a seguito delle tremende ferite riportate nell'aggressione. Il 54enne era un bevitore incallito che era ben noto nella zona per le sue esuberanze alcoliche, ma non aveva mi fatto mia del male a nessuno. Come faceva spesso, dopo aver comprato alcune birre aveva cercato riparo per la notte in strada e si era addormentato nei pressi di un vicolo dietro un negozio a Liverpool, come era solito fare dopo aver perso la casa.

Quella notte dell'agosto di cinque ani fa, però, purtroppo in giro per le strade vi erano anche tre ragazzini che dopo una notte di baldoria ed episodi di vandalismo vari, andavano in cerca di qualcosa da fare. Quando i fratelli Connor e Brandon Doran, di 17 e 14 anni, e il loro amico Simon Evans, 14 anni, si sono imbattuti nel senzatetto ubriaco che dormiva non ci hanno pensato su due volte: lo hanno aggredito con pugni calci e poi anche con mazze fino a ridurlo in fin di vita.

Come hanno mostrato le telecamere di sorveglianza, i tre si sono accaniti sulla vittima per oltre venti minuti al termine dei quali sono fuggiti ridendo e scherzando tra loro. I tre individuati e arrestati sono stati poi condannati da un tribunale insieme alla madre dei due fratelli che avevano fornito un falso alibi ai figli.