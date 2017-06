Ha avuto una furibonda discussione col suo partner dopo aver fatto sesso con lui e quando al culmine della lite lui le ha imposto di andare via da casa sua lei per tutta risposta lo avrebbe aggredito picchiandolo e schiaffeggiandolo sul volto fino a spaccargli il labbro. Per questo la 23enne Lauren Kaye Scott, meglio nota nel mondo del cinema hard come la pornostar Usa Dakota Skye o semplicemente Kota Skye, è stata arrestata dalla polizia statunitense e ora è accusata di violenza domestica bei confronti di Robert Anderson, il ragazzo con cui si trovava.

La polizia era stata chiamata a intervenire in casa dell'uomo, nella città di Pinellas Park, nello stato della Florida, nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4 del mattino. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due aveva un relazione da circa sei mesi, anche se Scott apparentemente è sposata con un altro uomo e vive a Los Angeles. come riportano alcuni media locali, dopo l'arresto la pornostar è stata rilasciata su cauzione con una ordinanza di restrizione che le impedisce di avvicinarsi all'uomo aggredito e alla sua abitazione dove è avvenuto il fatto.