Pensava in un colpo semplice da mettere a segno visto la ridotta capacità di difesa delle sue vittime, ma il furto gli è andato male ed è stato arrestato dalla polizia proprio grazie alla reazione della vittima. Come racconta Il Messaggero, è quanto accaduto a Macerata, nel quartiere di Collevario, dove un'anziana donna di 76 anni, Rita Paciaroni, è stata brutalmente aggredita nella sua abitazione dove vive insieme al marito, malato e non autosufficiente, e alla badante. Il rapinatore, che forse teneva d'occhio la casa, ha atteso l'allontanamento della badante per mettere a segno il suo colpo.

Il bandito, che si è introdotto nell'appartamento armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna, prima ha minacciato la donna e poi l'ha colpita in modo violento procurandole diverse lesioni e lasciandola a terra. Prima di cedere però l'anziana è riuscita strappare il passamontagna al rapinatore e a memorizzare il suo volto, una reazione che si è rivelata essenziale per la cattura dell'uomo. Proprio grazie alla sua descrizione infatti gli inquirenti sono riusciti a risalire al protagonista della violenta rapina in casa e ad arrestarlo. In manette è finito un 28enne pugliese, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e contro la persona.